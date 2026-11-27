

Dopo aver conquistato il pubblico della sede romana del Teatro Kopò con tre appuntamenti tutti sold out, Matteo

Cirillo arriva a Brindisi con “OGGI SPOSO”, lo spettacolo che mescola comicità, emozione e riflessioni sulle

mille contraddizioni dell’amore.

L’appuntamento è al Teatro Kopó di Brindisi sabato 28 novembre alle ore 20:30 e domenica 29 novembre alle

ore 18:00.

Scritto e interpretato da Matteo Cirillo, “Oggi Sposo” è un monologo brillante e coinvolgente che parte da una

situazione tanto assurda quanto irresistibile: un uomo è pronto per il suo matrimonio, è tutto organizzato, gli invitati sono arrivati, lui indossa il suo abito migliore. C’è soltanto un piccolo problema: la sposa non c’è.

Da qui prende forma un viaggio tra ricordi, aspettative, illusioni e fragilità sentimentali, in cui il protagonista

cerca di fare i conti con l’amore, con le sue promesse e soprattutto con le sue imprevedibili conseguenze.

La comicità di Cirillo si muove continuamente tra il paradosso e la tenerezza, dando vita a personaggi, situazioni

surreali e momenti di grande intensità. Accanto allo sposo compaiono anche i suoi improbabili amici Tavernello,

Xanax e il Dottor Petrella, complici di un racconto che sorprende e diverte.

A raccontare la forza dello spettacolo è anche la recensione pubblicata da Il Messaggero, che ha descritto “Oggi

Sposo” come «un viaggio nell’amore», sottolineandone la capacità di alternare risate ed emozioni e di conquistare il pubblico. Un risultato che trova conferma nei tre recenti tutto esaurito registrati nella sede romana del

Teatro Kopó .

Attore, autore e regista romano, Matteo Cirillo vanta un percorso artistico tra teatro, cinema e televisione. Nel

corso della sua carriera teatrale ha lavorato al fianco di importanti protagonisti della scena italiana, tra cui Monica Guerritore e Giorgio Albertazzi. Parallelamente all’attività di interprete, ha sviluppato una propria cifra autoriale, portando in scena spettacoli che intrecciano ironia, osservazione della realtà e sensibilità emotiva. Il suo

lavoro è stato premiato in diversi festival e rassegne teatrali: tra i riconoscimenti figurano il Premio Miglior

Spettacolo al Festival Inventaria 2020, il Premio Miglior Spettacolo e Miglior Attore al Premio Traiano, il

Premio Miglior Spettacolo al Festival TAC – Theatre and Cinema e il Premio Attore al Festival di Leonforte.

Ma dietro le risate c’è anche una riflessione universale: quanto tempo ci vuole per innamorarsi? E quanto per dimenticare qualcuno? “Oggi Sposo” prova a rispondere a queste domande con leggerezza, ironia e una buona

dose di follia, senza rinunciare a toccare corde autentiche.

Uno spettacolo per chi si è innamorato, per chi ha sofferto, per chi continua a crederci e, soprattutto, per chi ha

voglia di ridere delle complicazioni del cuore.

Il Teatro Kopó di Brindisi invita il pubblico a condividere due appuntamenti all’insegna del teatro, del divertimento e della convivialità, con un aperitivo incluso nel biglietto.