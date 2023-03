DOPPIO SUCCESSO A TERLIZZI PER LA “BOXE IAIA”

Doppio successo al Torneo Regionale di Terlizzi per la Boxe Iaia. Giampaolo Gaudino e Mattia Stabile allenati dal Maestro Carmine Iaia conquistano il titolo regionale. La società brindisina piazza il colpo al primo rientro ufficiale in competizioni pugilistiche ufficiali.

Gli atleti della Boxe Iaia di Brindisi Giampaolo Gaudino e Mattia Stabile brillano al Torneo Regionale Esordienti organizzato dalla “Boxe Barile” presso il Palachicoli di Terlizzi nella tre giorni del 3, 4 e 5 marzo scorsi.

I pugili del sodalizio fondato dal Maestro Carmine Iaia, hanno conquistato il titolo laureandosi campione regionali rispettivamente nella categoria Youth +92 Gaudino e nella categoria Élite 71 kg Stabile, portando quindi a casa l’intera posta in palio.

Una grande soddisfazione per la società brindisina, rimasta per 3 anni lontana dalle competizioni sportive ufficiali a causa della Pandemia da Covid-19 ma senza mai trascurare nessun aspetto dell’allenamento agonistico e amatoriale dei propri atleti, alternando in maniera programmata e puntuale eventi sportivi e rivolti al grande pubblico, al lavoro nella palestra, quartier generale della Boxe Iaia da sempre in pieno centro storico di Brindisi nei pressi di Piazza Mercato.

Tornando agli incontri del Torneo Regionale Esordienti la Boxe Iaia si è presentata con i due atleti raggiungendo agevolmente le finali delle rispettive categorie. Giampaolo Gaudino ha affrontato, nel match per il titolo, Gabriele Sibilio, pugile tarantino della società “Quero”. Parte subito forte il brindisino, costringendo l’avversario alle corde, una serie di combinazioni mettono fine alla gara dopo soli 2 minuti della prima ripresa. Gaudino vince per ko tecnico.

Derby tutto brindisino nella finale di Mattia Stabile che ha incontrato, sul suo cammino, il pugile Pierpaolo Chianura della Società Team Capuano di Brindisi, una circostanza già capitata in passato agli atleti della Boxe Iaia che si sono fatti trovare sempre presenti, preparati e all’altezza della competizione sportiva. Primo round di studio per i due contendenti che si chiude in equilibrio. A circa un minuto dalla seconda ripresa l’atleta della Boxe Iaia mette a segno due combinazioni che comportano di fatto la fine del match. Anche per lui vittoria per ko tecnico alla seconda ripresa.

“Sono molto contento e soddisfatto dei miei ragazzi, – dichiara il maestro Carmine Iaia – ero certo del loro valore ed ero ancora più certo del risultato. Ora si torna subito a lavorare sodo per i prossimi obiettivi”