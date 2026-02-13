Dottori commercialisti – Il sostegno di Brindisi al progetto di Elbano De Nuccio

In vista del rinnovo del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti, riceviamo e pubblichiamo integralmente una nota della presidente dell’ODCEC di Brindisi, Barbara Branca, che conferma il sostegno al progetto guidato da Elbano De Nuccio:
“La Presidente ODCEC di Brindisi, dott.ssa Barbara Branca, alla luce della ufficializzazione della lista “unione dei territori “guidata da Claudio Siciliotti per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili precisa che la candidatura del collega Giovanni Dell’Abate, è stata proposta a titolo esclusivamente personale, senza alcuna investitura da parte del territorio di Brindisi.
Pertanto, si riconferma il sostegno al progetto politico portato avanti in questi anni dal Presidente Elbano De Nuccio, in piena coerenza ed in continuità con il ruolo che il territorio, a diverso titolo nelle istituzioni, ha assunto in ambito nazionale nel pieno rispetto delle esigenze e delle istanze della categoria”.