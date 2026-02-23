Dottori Commercialisti – oggi si è insediato il nuovo Consiglio

Si è insediato oggi il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi, eletto nell’Assemblea del 15 e 16 gennaio 2026, procedendo all’attribuzione delle cariche per il quadriennio 2026–2030.
Consiglio dell’Ordine
• Barbara Branca – Presidente
• Vincenzo Epifani – Vice-Presidente
• Nicoletta Tanzarella Tanzarella – Consigliere Segretario
• Massimo Martinese – Consigliere Tesoriere
• Danilo Antonazzo, Saverio Cinieri, Cosimina Dellegrottaglie, Irene Falconieri, Ester Maggio, Teodosio Prete, Pietro Trisciuzzi – Consiglieri
Collegio dei Revisori
• Antonio Solito – Presidente
• Sonia Portoghese, Aurelio Mussardo – Revisori effettivi
Comitato Pari Opportunità
• Teodosio Prete – Presidente
• Luigi Greco – Vice-Presidente
• Valentina D’Ambrosio – Segretario
• Rosa Bianco, Cosima Cappelletti, Maria Luigia D’Ambrosio, Vito Aresta Rosato – Componenti
Il nuovo assetto istituzionale guiderà l’Ordine per i prossimi quattro anni, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della professione sul territorio e promuovere iniziative a sostegno degli iscritti.