Dottori Commercialisti – oggi si è insediato il nuovo Consiglio

Si è insediato oggi il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi, eletto nell’Assemblea del 15 e 16 gennaio 2026, procedendo all’attribuzione delle cariche per il quadriennio 2026–2030.

Consiglio dell’Ordine

• Barbara Branca – Presidente

• Vincenzo Epifani – Vice-Presidente

• Nicoletta Tanzarella Tanzarella – Consigliere Segretario

• Massimo Martinese – Consigliere Tesoriere

• Danilo Antonazzo, Saverio Cinieri, Cosimina Dellegrottaglie, Irene Falconieri, Ester Maggio, Teodosio Prete, Pietro Trisciuzzi – Consiglieri

Collegio dei Revisori

• Antonio Solito – Presidente

• Sonia Portoghese, Aurelio Mussardo – Revisori effettivi

Comitato Pari Opportunità

• Teodosio Prete – Presidente

• Luigi Greco – Vice-Presidente

• Valentina D’Ambrosio – Segretario

• Rosa Bianco, Cosima Cappelletti, Maria Luigia D’Ambrosio, Vito Aresta Rosato – Componenti

Il nuovo assetto istituzionale guiderà l’Ordine per i prossimi quattro anni, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della professione sul territorio e promuovere iniziative a sostegno degli iscritti.