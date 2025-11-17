DR2, Esordio casalingo vincente per la VIRTUS! battuta la Lupa Lecce 84-67

Esordio casalingo vincente per la Virtus, che supera la Lupa Lecce 84-67.

Il primo appuntamento davanti al pubblico amico non tradisce le attese: la squadra di coach Santini firma la seconda vittoria consecutiva in campionato, confermando solidità e qualità contro un’avversaria mai doma.

La chiave è nel primo quarto. La pressione a tutto campo ordinata da Santini nei primi 10 minuti produce recuperi in serie e permette alla Virtus di costruire un immediato break: 41-14 il parziale, un +27 che indirizza la partita. Nel secondo periodo, però, la gara si riequilibra: i numerosi falli commessi dalla Virtus regalano tanti tiri liberi alla Lupa, che accorcia le distanze. I padroni di casa restano comunque avanti di 22 all’intervallo, ma perdono capitan Carassi, costretto a lasciare il campo per infortunio.

Nella ripresa la Virtus cala in lucidità e brillantezza, mentre la Lupa trova contromisure efficaci e rimane stabilmente sotto i venti punti di distanza, tenendo viva la gara. Il momento più delicato arriva quando gli ospiti risalgono fino al -14, approfittando anche della stanchezza e del peso dei falli individuali dei virtussini, fattori che potevano cambiare l’inerzia del match.

La Virtus, però, mantiene compattezza e controllo, gestisce l’ultimo quarto con maturità e chiude sul definitivo 84-67, centrando la seconda vittoria nelle prime due giornate di campionato.

Una prova convincente, fatta di attenzione, aggressività e capacità di rimanere lucidi anche nei momenti più complessi della partita.

Tabellino del match:

AZ Disinfestazioni Virtus Brindisi – Lupa Lecce 84-67

Parziali: 41-14; 59-37; 70-48; 84-67

AZ Disinfestazioni Virtus Brindisi: Brusa 9, Giuri 2, Carassi (c) 15, Tarlo, Tommasi 7, Stamerra 17, Fazzina 6, Petracca 1, Quaranta G. 4, Quaranta R., Santoro 5, Barletta 18.