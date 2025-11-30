DR2: La Virtus cala il poker, sconfitta la Nuova Sanvito Basket e primo posto solitario nel girone

Nel big match della quarta giornata del campionato DR2 Puglia, girone C, l’AZ Disinfestazioni Virtus Brindisi supera la Nuova Sanvito Basket per 78-67. Una partita ricca di emozioni e spettacolo, dentro e fuori dal campo. La partita è stata infatti impreziosita da un’atmosfera caldissima sugli spalti: entrambe le tifoserie hanno sostenuto senza sosta le proprie squadre, dando vita a un tifo corretto, intenso e appassionato che ha accompagnato la gara dall’inizio alla fine.

Tifo incandescente, sfida incandescente. E non poteva essere altrimenti, vista la posta in palio: il primo posto solitario nel girone.

Le squadre entrano in campo cariche, ma è la Virtus a partire più “affamata”, seguendo il consueto piano partita fatto di aggressività difensiva e attacchi rapidi. La Nuova Sanvito, dopo un tentativo iniziale di rimanere a contatto, fatica a tenere il ritmo dei gialloneri, che a due minuti dalla sirena del primo quarto volano sul 20-8, trascinati da un ispirato Tommasi e da un ottimo Fazzina. La Virtus difende forte, attacca con qualità e mantiene buone percentuali, chiudendo il primo tempo sul 44-29, toccando anche il +17.

Nel secondo tempo inizia un’altra partita: la difesa a zona diventa protagonista e, nonostante il ritmo rimanga alto, gli attacchi faticano a trovare buone soluzioni. La Virtus riesce comunque a conservare il margine costruito nel primo tempo (59-43 a fine terzo periodo), grazie a fiammate che respingono i tentativi – sempre più convinti – dei sanvitesi.

Nell’ultimo quarto arriva il vero ritorno biancoverde. La Virtus perde lucidità, mentre la Nuova Sanvito aumenta intensità e aggressività. I gialloneri soffrono il pressing avversario, perdono palloni pesanti nella propria metà campo e concedono canestri facili. L’inerzia cambia e la partita si riapre: a 3’22” dalla fine la Virtus è avanti solo di sette lunghezze (69-62), e i biancoverdi hanno più occasioni per rientrare completamente, arrivando però solo ad un -6 con un minuto da giocare (71-65). Nel momento decisivo, però, la Virtus ritrova compattezza, respinge gli ultimi assalti e chiude definitivamente la sfida dalla lunetta, fissando il risultato sul 78-67. Ventelli per Tommasi e Fazzina.

Finale complicato per i ragazzi di coach Santini, ma gestito con maturità nei momenti chiave che avrebbero potuto riaprire la gara. La Virtus ha espresso la propria pallacanestro rimanendo sempre avanti nel punteggio, in un match che alla vigilia prometteva ritmo, agonismo e vivacità offensiva. A vincere è stata la squadra più costante nelle diverse fasi della partita.

Una vittoria pesante che permette all’AZ Disinfestazioni Virtus Brindisi di mantenere l’imbattibilità e di prendersi il primo posto solitario del girone.

L’elogio di coach Santini ai suoi: “nonostante l’età, questi ragazzi stanno continuando a dimostrare carattere anche in questa categoria”

Tommasi a fine partita: “Oggi la nostra difesa è stata scarsa soprattutto con la zona, dobbiamo migliorare in allenamento”

Capitan Carassi sull’infortunio: “È stata una brutta tegola ma ora sto meglio, aspetto la data dell’operazione, nel frattempo non mancherà mai il mio supporto ai miei compagni anche dalla panchina”

Tabellino del match

AZ Disinfestazioni Brindisi – Nuova Sanvito Basket 78-67 (26-14; 44-29; 59-43; 78-67)

AZ Disinfestazioni Brindisi: Barletta 14, Brusa 3, Fazzina 20, Giuri 3, Quaranta G. 4, Quaranta R. 2, Santoro 7, Stamerra 4,Tommasi 21