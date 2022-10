DRAGAGGI E SEDIMENTI MARINI – CONVEGNO A BRINDISI

Convegno questo pomeriggio presso l’Autorita portuale sul tema “I dragaggi e i sedimenti marino-costieri”, organizzato da Aias, Associazioni italiana ambiente e sicurezza. Un argomento di vero interesse per il territorio e soprattutto per il porto di Brindisi, alla luce delle divergenze di opinione sul dragaggio del porto tra Comune e Autorità Portuale. Tanti esperti intervenuti che hanno posto in evidenza le problematiche di natura ambientale e di chi ha sostenuto la necessità di effettuare questi dragaggi. E’ intervenuto anche il presidente dell’Autorita di Sistema Portuale dell’Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi.