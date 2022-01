DRAGHI: D’ATTIS (FI), ANCHE LUI HA CONOSCIUTO EMILIANO: FORTE CON I DEBOLI, DEBOLE CON I FORTI

“Anche il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha compreso appieno il soggetto ‘Michele Emiliano’: un Presidente di Regione che fa del servo encomio uno stile di vita istituzionale. Debole con i forti, forte con i deboli. Insomma, la quinta essenza del gattopardismo in salsa pugliese. Fino a che punto è utile alla nostra Regione un uomo che non ha il coraggio di dissentire con Roma se ciò potrebbe arrecare un ‘danno’ della sua immagine? Mettere al primo posto se stesso, rispetto alle esigenze della Puglia è l’ennesimo grande sbaglio che Michele Emiliano sta compiendo in questa sua triste fase. L’ennesimo frutto avvelenato di una stagione che prima o poi volgerà al tramonto”. Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia, Mauro D’Attis, commissario di Forza Italia in Puglia, commentando la parole del premier Draghi che nel corso di una conferenza stampa ha detto: ‘Il governatore Emiliano ha appena detto che è sempre d’accordo con Draghi anche se non è convinto’.