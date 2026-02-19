Droni in agricoltura: i Giovani di Confagricoltura ANGA Brindisi e Lecce organizzano giornate dimostrative

I droni rappresentano una delle innovazioni più interessanti per l’agricoltura moderna, perché consentono di ridurre i costi, migliorare la qualità delle produzioni e aumentare la sicurezza dei lavoratori. Grazie al monitoraggio dall’alto e ai sistemi di rilevamento avanzati, è possibile intervenire in modo mirato sulle colture, limitando l’uso di acqua, fertilizzanti e fitofarmaci.

Per promuovere la conoscenza di queste tecnologie, i Giovani di Confagricoltura ANGA Brindisi e Lecce hanno organizzato una serie di giornate dimostrative e divulgative dedicate all’utilizzo dei droni in agricoltura. Le iniziative prevedono dimostrazioni pratiche in campo e momenti di confronto con tecnici ed esperti, con l’obiettivo di offrire agli agricoltori strumenti concreti per migliorare l’efficienza aziendale, la qualità delle produzioni e le condizioni di sicurezza sul lavoro.

«L’innovazione è un passaggio necessario per rendere l’agricoltura più competitiva e sostenibile. Con queste giornate vogliamo mostrare, in modo semplice e pratico, come i droni possano diventare un alleato importante per le aziende agricole del territorio», spiega il presidente dei Giovani di Confagricoltura ANGA Brindisi e membro del Comitato Nazionale di Presidenza, Angelo Greco.

Dalla stessa visione nasce la collaborazione tra i giovani imprenditori delle due province. «Come Giovani di Confagricoltura crediamo fortemente nella collaborazione tra territori, nella condivisione delle competenze e nell’apertura verso le nuove tecnologie. Solo facendo sistema possiamo costruire un’agricoltura capace di coniugare tradizione e innovazione, valorizzando il nostro territorio e rafforzando il futuro delle imprese agricole salentine.» afferma Francesca Margarito, la presidente dei Giovani di Confagricoltura ANGA Lecce

«Come giovani imprenditori agricoli sentiamo la responsabilità di guidare il cambiamento. L’impiego dei droni in agricoltura non è solo una scelta tecnologica, ma una risposta concreta alle esigenze delle nostre aziende: monitoraggio più preciso delle colture, ottimizzazione dei trattamenti, riduzione degli sprechi e maggiore tutela ambientale».

L’iniziativa rappresenta dunque un momento di confronto e crescita per il comparto agricolo locale, con l’obiettivo di accompagnare le imprese verso un modello produttivo sempre più innovativo, efficiente e sostenibile.

Si parte venerdì 20 febbraio presso l’azienda agricola Pezzaviva a Torre Santa Susanna alle ore 9.30