Duc Valle d’Itria – Presentata l’app “APPoSto”

Si è svolta nel salone del Castello Ducale di Ceglie Messapica la presentazione di “APPoSto”, un progetto rivolto a commercianti e artigiani, ideato dal Duc Valle D’Itria, ovvero il Distretto Urbano del Commercio che abbraccia i tre comuni di Ceglie Messapica, San Michele Salentino e Cisternino. L’evento è stato promosso dal Cat Confesercenti Brindisi, in collaborazione con le tre amministrazioni comunali.

Cosa è: Con “APPosto”, app per smartphone (iOS e Android), un utente potrà individuare, in tempo reale, i locali che hanno a disposizione tavoli liberi per eventuali prenotazioni, oltre a conoscere i servizi e le iniziative che offrono, giorno per giorno, attività e altri esercenti commerciali presenti sull’App.

Vantaggi per le attività commerciali: Sarà possibile trovare con maggiore facilità le attività commerciali grazie al sistema di geolocalizzazione. Inoltre, gli operatori commerciali avranno a disposizione una vetrina personalizzata con foto e informazioni circa la propria attività, oltre a tutti i vantaggi descritti precedentemente.

Per tutti gli esercenti (commercianti e artigiani, come ad esempio ristoranti, bar, parrucchieri, abbigliamento, ma qualsiasi servizio in generale) che vogliono aderire al progetto è disponibile il modulo sulla pagina Facebook “Duc Valle d’Itria” al link https://www.facebook.com/p/Duc-Valle-DItria-61553255021151/, da inviare alla mail ducvalleditria@gmail.com, per ricevere le credenziali con le quali accedere all’App.

Alla presentazione hanno preso parte il Sindaco di Ceglie Messapica e presidente del Duc Angelo Palmisano, il Sindaco di San Michele Salentino Giovanni Allegrini, che hanno sottolineato l’importanza del Duc come strumento funzionale e concreto per sostenere l’intero comparto del commercio, la Vicesindaca del comune di Ceglie Messapica Mariangela Leporale, Piermassimo Chirulli, Assessore del comune di Cisternino. Per la parte tecnica e di spiegazione agli esercenti, sono intervenuti Monia Carlucci del Cat di Brindisi, Annarita Montanaro, presidente provinciale Confcommercio, Elisabetta Marra di Italiaonline, Michele Piccirillo, presidente provinciale Confesercenti, Cristina Elia, presidente Confesercenti Ceglie Messapica, coordinati da Antonio D’Amore, manager del Duc.