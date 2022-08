DUE ANNI FA CI LASCIAVA IL GRANDE ENNIO MORRICONE…

“Nell’amore come nell’arte la costanza è tutto. Non so se esistono il colpo di fulmine o l’intuizione soprannaturale. So che esistono la tenuta, la coerenza, la serietà e la durata”. Vogliamo ricordare il grande Ennio Morricone con una delle sue frasi più celebri che aveva voluto dedicare alla moglie. Sono passati due anni da quando il grande maestro ci ha lasciato e tante sono state le manifestazioni organizzate per ricordare il suo inestimabile contributo alla musica del cinema, con la scrittura di più di 500 colonne sonore in settanta anni di carriera.Tanti capolavori nei generi cinematografici più vari, dalla fantascienza al thriller, dal western al melodramma, dalla commedia al film storico. Colonne sonore che hanno lasciato un segno indelebile. Ennio, un grande artista che tutto il mondo ci invidia. Grande è stato l’entusiasmo per l’emissione di un francobollo dedicato al Maestro ed enorme la richiesta per il cofanetto filatelico che contiene: una cartolina, un francobollo, una busta personalizzata e una quartina di francobolli. Un altro importante omaggio ad un uomo che è riuscito ad arricchire il patrimonio musicale e un’occasione unica per tutti i suoi ammiratori. Il grande Ennio vivrà per sempre perché le sue meravigliose musiche non smetteranno mai di emozionare. Ennio Morricone, un mito intramontabile! Anna Consales