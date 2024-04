Vigili del fuoco in azione nel rione Bozzano nel corsod ella notte. U n incendio ha distrutto due autovetture parcheggiate in via Irlanda, a ridosso di un edificio. Si tratta di una Ford Kuga e di una Kia che sono andate completamente distrutte.

L’intervento dei vigili è servito a mettere la zona in sicurezza e ad evitare che le fiamme si propagassero anche su altre autovetture in sosta. Sull’accaduto indaga la polizia di Stato.