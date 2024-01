Due auto in fiamme a San Pietro V.co nel cuore della notte. I vigili del fuoco sono stati allertati alle 2.30. Il fatto si è verificato in via Palma e le fiamme hanno danneggiato anche il portone ed una finestra di una abitazione, oltre ai cavid ell’Enel. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per le indagini del caso.