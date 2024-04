Vigili del fuoco in azione in nottata, poco dopoo le ore 3, in piazza Favretto, nel rione Sant’Elia.Le fiamme hanno avvolto una autovettura Audi Q2 ed una Fiat Panda, appartenenti a due differenti proprietari.

L’incendio, a quanto pare, sarebbe partito dall’Audi. Sulle cause sta indagando la polizia di Stato.