I brindisini Andrea Fiusco e Vinenzo Tasco sono stati nominati ai DANCE MUSIC AWARS ITALIA. Fiusco come MIGLIOR BOOTLEG REMIXER, mentre Tasco come MIGLIOR FOTOGRAFO NIGHTLIFE 2023

Votiamoli per supportare Brindisi!

Questo il link per collegarsi e votare:

https://www.dancemusicawards.it/?fbclid=PAAabaFAlrrptCqFSE3Cc9dHNzpk9OxyTR_X0I2dKZl0H0EcbF6Ue5q6PSXpI_aem_AQFqsahk6rUSKgK9fzUe81MZ1e3i-E7ZJwu4yTw_Dq9cLPtBaMFc2h7V1QMWhcEjtt0