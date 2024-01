Due finanziamenti sui temi ambientali per Ostuni

Il Comune di Ostuni si è aggiudicato due finanziamenti regionali nell’ambito dello smaltimento dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda l’amianto e per la preservazione dell’habitat del Parco Regionale delle Dune Costiere. La notizia è stata comunicata dal Sindaco e Assessore all’Ambiente, Giuseppe Tanzarella.

Il primo finanziamento riguarda l’eliminazione definitiva dei pericoli derivanti dalla presenza di manufatti in amianto e/o contenenti amianto presenti in fabbricati ed immobili di proprietà privata. L’importo finanziato al Comune di Ostuni ammonta a 30 mila euro.

Il secondo progetto finanziato è stato elaborato dagli uffici comunali su indicazione dell’amministrazione e si è classificato al primo posto con il miglior punteggio. Lo stanziamento da parte della Regione Puglia riguarda la realizzazione di interventi localizzati in aree naturali protette regionali e/o siti di rete natura 2000 finalizzati al mantenimento e ripristino di habitat comunitari. Questo finanziamento sarà destinato al “Parco Regionale delle Dune Costiere” e l’importo ricevuto è di 150 mila euro.

“La nostra amministrazione e l’ufficio dedicato al reperimento dei finanziamenti – afferma Giuseppe Tanzarella – continuano con attenzione il monitoraggio di tutti i bandi dedicati ai vari settori dell’ente. In questo caso, i finanziamenti regionali interessano due importanti iniziative: la rimozione dell’amianto e la tutela del nostro Parco Regionale delle Dune Costiere, territorio che per la sua valenza ambientale, paesaggistica e culturale ha bisogno di essere tutelato e preservato“, conclude il Vice Sindaco Tanzarella.