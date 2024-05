Due giorni di festa dedicati ai libri e alla lettura al Mediaporto di Brindisi

Martedì 28 e mercoledì 29 si conclude la rassegna QUESTO CIELO E’ PIENO DI VISIONI E QUESTO MARE PIENO DI VOCI con il nuovo Patto per la lettura e la finale del Gioco a quiz sui libri che ha coinvolto tutte le scuole della Città.



Il programma di maggio del Mediaporto, che ha avviato il progetto culturale della nuova biblioteca, approda ai due giorni finali con due appuntamenti di festa e nuove visioni.

Si comincia

domani, martedì 28, alle ore 18.00 con la presentazione e l’avvio del nuovo PATTO PER LA LETTURA dalla città di Brindisi. E’ un incontro importante per condividere con l’intera rete cittadina che si dedica ai libri e alla lettura (scuole, istituzioni, biblioteche, presìdi di lettura) le nuove strategie, le idee e le visioni che traghetteranno la città verso la nuova programmazione dedicata alla diffusione della lettura.

Interverranno oltre ai membri della rete, Giuseppe Marchionna, Sindaco di Brindisi, Emilia Mannozzi, Direttrice Polo Biblio Museale di Brindisi, Luigi De Luca, Coordinatore dei Poli Biblio Museali della Regione Puglia, Giovanni Luca Aresta, Amministratore Santa Teresa spa, Antonella Grassi, Coordinatrice del Patto della Lettura del Comune di Brindisi, Antonella D’Alicandro, Festival VOCI DI CASA.Si tratta di una rete istituzionale importante che anche considerando la corsa di Brindisi a Capitale Italiana della Cultura 2027 sta puntando ad un rilancio di senso

significativo rispetto alle politiche della lettura e del ruolo di queste per il nuovo Mediaporto.Alla giornata parteciperanno anche alcuni ospiti delle comunità straniere orami residenti in città con una simbolica lettura in più lingue, primo seme di un ponte tra le culture e le lingue che questo nuovo “porto della lettura” si prefigge di nutrire.

L’evento è organizzato in stretta collaborazione con Comune di Brindisi e il Festival DELLE LETTURE IN MOVIMENTO-Brindisi legge.

Mercoledì 29 invece, sempre a partire dalle ore 18, il Mediaporto ospiterà PER UN PUGNO DI LIBRI, GENERAZIONE Z, la finale del gioco a quiz sui libri che, avviato dalla IC Santa Chiara, dove ha sede una delle biblioteche scolastiche più attive e preziose della città, ha coinvolto a catena tutte le scuole di Brindisi.

Si tratta di un gioco a quiz ispirato al famoso format televisivo di Neri Marcorè e che la scuola media Pacuvio, per passione di un gruppo di docenti appassionate, ha mutuato e trasformato nel tempo in una vera e propria gara diventata virale e che ha coinvolto tutte le scuole della città.Questo mercoledì al

Mediaporto si svolge la finale tra le due squadre che sono arrivate alla fine della gara. Sarà una festa dei ragazzi e dei libri, un modo assolutamente nuovo e divertente con il quale centinaia di ragazzi in città si sono avvicinati alla meraviglia delle storie e dei mondi nascosti tra le pagine dei libri. Alla finale sono invitate tutte le scuole, la cittadinanza, curiosi e appassionati di libri e storie.

I due appuntamenti sono la tappa finale del programma di apertura del progetto culturale del nuovo Mediaporto frutto della sinergia tra Regione Puglia, Polo BiblioMuseale di Brindisi, Provincia di Brindisi, Teatro Pubblico Pugliese e Santa Teresa spa e che n questo mese di maggio ha segnato, come suggerito dal titolo della rassegna, la mappa delle visioni e degli orizzonti che questo nuovo polo nutrirà nel tempo. Il progetto culturale è curato da Luigi D’Elia, consulente per Santa Teresa e per la cordata istituzionale del Mediaporto.

Tutte le info sui canali social dello spazio e al numero 𝟎𝟖𝟑𝟏 𝟓𝟒𝟒𝟑𝟎𝟏.