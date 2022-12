DUE MORTI IN UN GRAVISSIMO INCIDENTE STRADALE TRA SAN PIETRO E BRINDISI

Un gravissimo incidente stradale si è verificato sulla strada che collega San Pietro Vernotico a Brindisi, all’altezza del bivio per Tuturano. Tre le auto coinvolte e sono due le persone incastrate tra le lamiere che dall’inizio non hanno dato segni di vita. Si tratta di un extracomunitario 32enne residente a Brindisi e di un ficiottenne di Sam Pietro. In particolare, si sono scontrate frontalmente una Ford Focus ed una Ford Fiesta. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e la polizia locale di San Pietro e di Brindisi. Ci sono anche quattro feriti, di cui due gravi.