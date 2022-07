Due panini dedicati a due big della pallacanestro, una bellissima idea di un locale brindisino, Schiuma-birreria di mare, che ha pensato di creare un panino dedicato a Elio Pentassuglia, Big Elio, e un panino per Claudio Malagoli, Lupetto, due miti che Brindisi non potrà mai dimenticare. Fino al 18 luglio 2022, presso Schiuma-birreria di mare, si potranno gustare queste due novità create proprio per celebrare questi grandissimi che hanno fatto la storia del basket brindisino. “Big Elio”: bun artigianale azzurro, hamburger, mayo alla barbabietola, bacon croccante, zucchine fritte, rucola e scamorzina panata fritta.

‘Lupetto” Malagoli: bun artigianale azzurro, hamburger, salsa mango e habanero, bacon croccante, peperoni e olive caramellate, noci, scamorzina piastrata e rucola. Sicuramente un modo originale e fuori dagli schemi per celebrare il basket con un omaggio a questi due fantastici super big. Anna Consales