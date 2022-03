DUE PELLEGRINI SPECIALI FANNO TAPPA A BRINDISI

Giovannangelo De Gennaro, musicista e camminatore pugliese, A., diciassettenne di Padova e Dharma, una cagnetta di un anno, hanno intrapreso un lungo cammino, un progetto educativo straordinario. Un viaggio pedagogico, come dice Giovannangelo, “perché con questo ragazzo minorenne abbiamo deciso di intraprendere questa esperienza del cammino per iniziare un suo nuovo percorso, per chiudere un suo passato difficile e aprire il suo presente-futuro ad una vita buona e il cammino è sicuramente un antidoto per rimettersi sulla giusta strada della vita”. Sono partiti da Assisi il 10 febbraio e contano di arrivare a Santa Maria di Leuca il prossimo 1 aprile. Un viaggio iniziato in pieno inverno, con condizioni metereologiche non sempre piacevoli ma che, adesso, con l’arrivo della primavera, è diventato più facile. Un viaggio a piedi, un’esperienza unica, un modo per guardarsi dentro. A Brindisi, i pellegrini che stanno percorrendo la Via Francigena, sono stati accolti presso l’Accademia degli Erranti, ex Convento delle Scuole Pie, da Rosy Barretta, Presidente dell’Associazione Cultuale “Brindisi e le Antiche Strade”, e Antonio Melcore. È stato un incontro molto interessante, “un’idea semplice e ambiziosa”, come viene definita dai fondatori dell’Associazione “Lunghi Cammini”, educatori e psicologi che, attraverso questi cammini educativi, vogliono fare in modo che i giovani, in situazioni di disagio sociale, possano iniziare un progetto di vita diverso. Anna Consales