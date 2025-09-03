Due spaccate in poche settimane: l’allarme di Confesercenti Ostuni

Ostuni torna purtroppo al centro di atti criminali contro il commercio: questa notte, la gioielleria di via Trinchera è stata presa di mira da una banda di malviventi che ha sfondato la vetrina e rubato preziosi. Il colpo odierno segue di poche settimane l’assalto alla boutique “Amore” di viale Pola. In entrambi i casi, i responsabili hanno utilizzato un’Audi di grossa cilindrata per l’arrivo e la fuga, mostrando modalità operative simili e preoccupante spregiudicatezza.

Oltre al valore della merce trafugata, ciò che desta maggiore allarme è il danno complessivo che questi atti provocano agli esercizi commerciali e alla fiducia della comunità.

Confesercenti Ostuni esprime riconoscenza alle forze dell’ordine per il tempestivo intervento, culminato in un inseguimento durante l’episodio odierno; purtroppo, i responsabili sono riusciti a far perdere le proprie tracce.

Rinnoviamo con forza l’appello a intensificare le attività di intelligence territoriale e i controlli notturni. Invitiamo inoltre gli esercenti a dotarsi di sistemi di videosorveglianza e a verificarne periodicamente il corretto funzionamento. Solo attraverso uno sforzo coordinato tra autorità e commercianti sarà possibile prevenire ulteriori furti e garantire la sicurezza degli imprenditori e della comunità.