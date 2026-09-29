Due storie, due sfide: a Palazzo Roma “Nessun dolore” e “Heart of the Beast”

Prosegue la stagione cinematografica di Palazzo Roma con un nuovo weekend di proiezioni da venerdì 2 a domenica 4 ottobre. In programma alle 18:00 “Nessun dolore”, diretto da Gianni Amelio, e alle 20:00 “Heart of the Beast”, il nuovo film di David Ayer con Brad Pitt.

Alle 18:00 arriva “Nessun dolore”, il nuovo film di Gianni Amelio con Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea. Al centro della storia c’è Davide, un uomo sulla trentina che vende libri usati in una piazza romana e conduce un’esistenza in cui sembra tenere a distanza tutto ciò che non gli appartiene. La sua quotidianità cambia quando un immigrato nordafricano gli affida un bambino, dal quale Davide cerca inizialmente di liberarsi.

Un incidente lo porta però al pronto soccorso, dove incontra un’adolescente immigrata e incinta. Da quel momento, realtà e persone che Davide aveva cercato di mantenere lontane entrano sempre più nella sua vita, mettendo in discussione le sue certezze e il suo modo di rapportarsi agli altri.

Alle 20:00 spazio invece a “Heart of the Beast”, diretto da David Ayer e interpretato da Brad Pitt, J.K. Simmons e Anna Lambe. Protagonista è James, ex ufficiale delle Forze Speciali che, dopo anni di servizio, sceglie di isolarsi nei territori più remoti dell’Alaska. Al suo fianco c’è Odin, un cane da ricognizione con cui ha condiviso gli anni trascorsi nell’esercito.

Durante un volo attraverso una zona colpita da una tempesta, un malore improvviso provoca la perdita di controllo dell’aereo, che precipita in un territorio completamente isolato. Feriti e lontani da qualsiasi forma di civiltà, James e Odin devono affrontare una traversata di oltre novanta chilometri attraverso un ambiente ostile, con risorse sempre più limitate e la presenza di animali selvatici sempre più minacciosi.

La nuova stagione di Palazzo Roma proseguirà nelle prossime settimane con cinema, Apericinema, festival, teatro, musica e altri appuntamenti, confermando la struttura come spazio dedicato alla cultura e all’intrattenimento.

Per conoscere la programmazione completa e tutti i prossimi appuntamenti è possibile seguire i canali social di Palazzo Roma, dove saranno pubblicati tutti gli aggiornamenti.