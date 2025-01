Due strade al buio. In pieno centro! La protesta dei residenti

Ecco l’appello dei cittadini di via San benedetto e via Marconi:

Gentile Redazione,

vi scriviamo per segnalare un grave problema di illuminazione pubblica che sta interessando la zona di Via San Benedetto angolo Via Marconi a Brindisi.

In allegato troverete un comunicato dettagliato e alcune foto che documentano la situazione. Confidiamo nel vostro supporto per dare visibilità a questa problematica e sensibilizzare le autorità competenti.

Ringraziandovi per l’attenzione, restiamo a disposizione per eventuali approfondimenti.

Cordiali saluti,

La comunità di Via San Benedetto e Via Marconi