Duecento nuovi alberi per Latiano: un dono per la città e per la natura

L’associazione Il Messape – Officina Didattica in Natura APS ha donato alla città di Latiano 200 piante, acquistate presso i vivai dell’ARIF (Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali), con l’obiettivo di contribuire attivamente al ripristino del verde urbano e periurbano.

La prima fase dell’intervento, che si terrà il 13 febbraio c.a., interesserà diverse aree strategiche della città: il parchetto “Niara”, l’asilo di Via Trieste, e l’area della scuola Bartolo Longo e Croce Monasterio. La seconda fase, già in programma, coinvolgerà Via San Vito, in prossimità del cimitero e del dog park.

Questa iniziativa si inserisce nel quadro degli obiettivi del Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura ( Nature Restoration Law), che promuove azioni concrete per la rigenerazione degli ecosistemi degradati, l’incremento della copertura arborea e il miglioramento della resilienza ambientale, anche in contesti urbani.

Negli ultimi anni, per ragioni di sicurezza pubblica, molte alberature sono state rimosse nel territorio comunale. Con questa donazione, l’associazione intende contribuire a colmare quel vuoto, restituendo alla città una parte del suo patrimonio verde. L’associazione auspica che questo gesto non resti un episodio isolato, ma diventi un appuntamento annuale, affinché Latiano possa tornare a godere di una flora urbana adeguata e sostenibile.

Un sentito ringraziamento va all’Amministrazione Comunale di Latiano, che si è impegnata a prendersi cura delle piante negli anni; all’Ufficio Pianificazione Urbanistica e Paesaggio – in particolare al Dott. Arch. Giuseppe Muri per il prezioso supporto tecnico – agli operatori del verde pubblico, ai concittadini Eugenio Altavilla e Mauro Truppa per il loro sostegno all’iniziativa, al nostro associato Enrico Spina, che ha generosamente donato 40 piante autoctone provenienti dal suo vivaio personale, e infine a tutti i cittadini che, sostenendoci con il loro 5×1000, hanno reso possibile la realizzazione di questa attività.

Con questo intervento, Officina Didattica in Natura rinnova il proprio impegno per una Latiano più verde, più sana e più vicina alla natura e invita la cittadinanza, le associazioni e le cooperative a partecipare attivamente all’evento di piantumazione.