E adesso rischia di chiudere anche la Chirurgia senologica oncologica?

Chiude il Reparto di chirurgia senologica oncologica del Perrino di Brindisi, oltre alla.chiusura – già avvenuta – del reparto di chirurgia plastica?

Abbiamo sentito telefonicamente la Presidente della Fondazione Di Giulio, prof.ssa Raffaella Argentieri.

Ha espresso preoccupazione per la chiusura, trasferimento o accorpamento della Chirurgia senologica oncologica, alla Chirurgia Generale. Quali sono le motivazioni? Oltretutto esprime sorpresa e perplessità di fronte alla notizia del 15 luglio 2024, con cui veniva annunciato il potenziamento del Reparto di Chirurgia Senologica Oncologica con la trasformazione in Unità Complessa, deciso con atto aziendale ASL, in fase di attuazione.

Cosa è cambiato in un mese?

Sarebbe auspicabile una risposta chiara da parte della direzione generale dell’Asl.

Anna Consales