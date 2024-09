E’ buio pesto per il Brindisi – Esce sconfitto anche a Gravina

Pesante tonfo nella prima di Ragno sulla panchina del Brindisi. Il Gravina passa con merito allo stadio «XXI Settembre» di Matera per 2-0 grazie alle reti realizzate nella ripresa dagli ex Santoro e Stauciuc: altra prova negativa per i biancazzurri, ancora k.o. e a secco di gol e vittorie. Avvio da incubo per la squadra adriatica, sempre più ultima a quota -11. Nonostante il cambio di allenatore e i primi rinforzi sul mercato, per il Brindisi non cambia la sostanza di un campionato nerissimo e che necessita di una svolta. Domenica prossima, al «Fanuzzi», arriva la Palmese, protagonista in positivo di queste prime quattro giornate.

IL TABELLINO:

GRAVINA (4-2-3-1): Zanin; Napolano, Fustar, Algueche, Chiaradia; Cabella (94’ Alba), Pierce; Banse (57’ Gonzalez), Cavaliere (57’ Chacon), Manole (73’ Stauciuc); Santoro (81’ Bosnjak). A disposizione: Guadagno, Fineo, Turchet, Macanthony. A disposizione: Luca Tiozzo.

BRINDISI (3-5-2): Milan; Barone, Sall, Nunzella (75’ Montinaro); Pipitone, Viti, Lucchese (78’ Pinotti), Bottalico, Di Francesco (75’ Collocolo); Dellino (65’ Hernaiz), Mokulu. A disposizione: Mataloni, Tangorre, Bezziccheri, Natuzzi, Riefolo. Allenatore: Nicola Ragno.

Arbitro: Giordano di Matera

Marcatori: 70’ Santoro, 91’ Stauciuc

Note:

Ammoniti: Cavalere (G)

Recupero: s.t. 5’.