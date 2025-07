È crisi a Ostuni. Il Sindaco Pomes ritira le deleghe ai tre assessori socialisti

Il Sindaco Angelo Pomes revoca le cariche assessorili ai componenti dell’area socialista della Giunta comunale

Con apposito decreto, in data di oggi 4 luglio 2025, il Sindaco di Ostuni Angelo Pomes ha disposto il ritiro delle cariche assessorili conferite ai componenti della Giunta comunale Giuseppe Tanzarella, Antonella Turco e Antonio Zurlo.

La decisione è stata assunta ai sensi dell’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce al sindaco la facoltà di nominare e revocare i componenti dell’esecutivo. Si tratta di un atto sofferto ma meditato, maturato al termine di una riflessione approfondita, con l’obiettivo di rafforzare la coerenza e l’efficacia dell’azione amministrativa in una fase delicata per la città.

I tre assessori interessati dal provvedimento appartengono all’area socialista della maggioranza consiliare. Negli ultimi mesi, tuttavia, sono emerse divergenze politiche e amministrative significative rispetto all’indirizzo di governo, che hanno inciso sulla tenuta della squadra di governo e sul rapporto fiduciario con il sindaco. Tali criticità si sono manifestate anche nel corso delle recenti sedute di Giunta, rendendo necessaria una riorganizzazione dell’esecutivo.

“È una decisione che nasce – ha dichiarato il sindaco – dalla responsabilità di garantire alla città una guida forte, coerente, unita e priva di qualsiasi condizionamento politico e amministrativo. Ostuni ha bisogno di una visione chiara e condivisa, soprattutto in una fase in cui le sfide da affrontare richiedono lucidità e determinazione. Il mio dovere è quello di salvaguardare l’interesse generale, anche quando questo comporta scelte difficili e dare piena esecuzione al mandato ricevuto dai cittadini in occasione delle ultime consultazioni amministrative.”

“Questo passaggio – aggiunge Pomes – rappresenta un atto di chiarezza nei confronti della maggioranza e dell’intera comunità. Continueremo a lavorare per attuare il programma di mandato con una squadra che condivida fino in fondo il senso di questo impegno. La città merita coesione, trasparenza e spirito costruttivo”.

“Ringrazio – conclude Pomes – gli assessori Giuseppe Tanzarella, Antonella Turco e Antonio Zurlo per il lavoro svolto in questi mesi al servizio della città e per il contributo dato all’attività amministrativa”.