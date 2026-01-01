È Danda la prima nata dell’anno a Brindisi!

Il primo neonato dell’anno a Brindisi è una bambina, Danda, nata alle 2.44 nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del Perrino, diretto da Massimo Stomati. La nascita è avvenuta con parto spontaneo.

“Il nuovo anno – dice il direttore generale della Asl, Maurizio De Nuccio – si apre con la vita, con un’emozione che dà senso a tutto il lavoro quotidiano della nostra sanità pubblica.

Accogliere il primo nato del 2026 è sempre un momento speciale, che parla di futuro, di speranza, di comunità.

Un grazie sincero a tutto il personale sanitario del Punto Nascita del Perrino: medici, ostetriche, infermieri e operatori che, anche nelle notti di festa, garantiscono professionalità, umanità e cura. È questo il volto migliore del Servizio Sanitario Pubblico.

Alla famiglia va l’abbraccio di tutta la Asl Brindisi. A lei, che apre simbolicamente questo nuovo anno, l’augurio più bello: che il 2026 sia un anno di pace, salute e futuro. Come Direttore Generale, sono orgoglioso di una comunità professionale che ogni giorno mette al centro la vita, sempre.

