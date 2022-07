E’ deceduto il conducente del trattore copinvolto ieri mattina in un incidente stradale verificatosi sulla strada provinciale San Pietro Vernotico-Mesagne. Si tratta di Vito Bianco, 57 anni, di Mesagne. Purtroppo le cure dei sanitari del Vito Fazzi di Lecce non sono risultate sufficienti per salvargli la vita.

La vittima, alla guida del trattore, era stata tamponata violentemente da un autocarro condotto da un 52enne di San Vito dei Normanni.