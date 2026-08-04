E’ di Mimmo Piepoli il corpo ripescato nelle acque libiche. Lo annuncia il Sindaco di Erchie

Con profonda commozione comunico che in data odierna sono giunti i risultati dell’esame del DNA sul corpo ritrovato lo scorso 2 luglio sulle coste libiche: si tratta del nostro concittadino Mimmo Piepoli, scomparso in mare il 1° maggio scorso.

A seguito di tale conferma, si attiverà la dovuta procedura di rimpatrio della salma con il coordinamento del consolato italiano a Tripoli.

Rivolgo un pensiero alla famiglia e ai conoscenti tutti che hanno vissuto nella speranza di un epilogo positivo in tutte queste lunghissime settimane, tenendo il fiato sospeso nell’attesa dei risultati. Il mio sostegno e quello dell’intera Amministrazione comunale non mancherà in questo momento di grande dolore.

Desidero ringraziare tutte le autorità che si sono adoperate in questi mesi di ricerche, i Carabinieri della locale stazione, il Ministro degli Affari Esteri On. Antonio Tajani e l’On. Mauro D’Attis che hanno seguito personalmente la vicenda offrendo tutto il supporto necessario. Un ringraziamento particolare va alla Dott.ssa Maria Gaia Pensieri del Comitato Scientifico Ricerche scomparsi ODV che ci ha tenuti quotidianamente aggiornati sulla vicenda.

Terrò aggiornata la comunità sul rientro e sulle esequie di Mimmo.

Il Sindaco

Giuseppe Margheriti