E’ DI SAN VITO DEI NORMANNI IL PASTICCERE DELLA MIGLIORE COLOMBA PASQUALE D’ITALIA

Importante riconoscimento per un giovane pasticcere di San Vito dei Normanni. Si tratta di Luca Marangi di “Emalu Pasticceria”. La sua ricetta ha ottenuto il premio come migliore colomba tradizionale d’Italia in occasione di “Una Mole di Colombe” a Torino. “Questo premio – ha dichiarato Luca – ci riempie di orgolio e ci sprona a fare sempre meglio”.

A questo punto, pertanto, l’invito è a degustare le sue colombe che si possono prenotare direttamente in pasticceria o attraverso il link https://bit.ly/3ueLVEt