E domani arrivano a Brindisi tre Ministri…

Il Governo-Meloni presente in maniera significativa nella città di Brindisi nel giro di meno di una settimana, grazie alla celebrazione della Giornata del mare e della cultura marinara e dell’arrivo in porto di nave Amerigo Vespucci.

Dopo il Ministro dell’Istruzione Valditara, giunto per celebrare con le scuole il nostro mare e la sua importanza dal punto di vista economico, oggi sarà la volta del Ministro delle Imprese e del made in Italy Urso, della Ministra per le disabilità Locatelli e del ministro per le politiche agricole Lollobrigida. Per tutti e tre il punto di riferimento, sia pure in orari differenti, sarà il “Villaggio IN” sul lungomare Regina Margherita e proprio nei pressi della nave Vespucci. Si parlerà di blue economy, di eccellenze del territorio e delle possibilità di sviluppo dell’economia mediterranea. Una occasione di confronto con le autorità locali e con le varie espressioni della comunità brindisina che in questo momento vive il dramma di una fase di transizione dopo il passo indietro della chimica di base e la conclusione della fase di decarbonizzazione.

E non è un caso che proprio il ministro Adolfo Urso, su invito del Prefetto Luigi Carnevale, dopo il villaggio della Vespucci si recherà in Prefettura ad incontrare i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. L’obiettivo è di ricevere rassicurazioni sul futuro occupazionale dei dipendenti di Enel ed Eni, ma soprattutto degli indotti della chimica e dell’energia. E non sarà facile, anche se il ministro potrà mettere sul tavolo le 53 proposte di investimenti per Brindisi giunte proprio sul tavolo del suo Ministero. Staremo a vedere.