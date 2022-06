È ancora poco più di un ragazzino (19 anni) eppure per il brindisino Matteo Spagnolo si sino aperte stanotte le porte della NBA! Con la scelta n°50 lo hanno selezionato i Minnesota Timberwolves, anche se il giovane azzurro potrebbe aspettare un paio d’anni ad attraversare l’oceano, visto che è più probabile il riscatto da parte del Real Madrid che detiene i diritti sulla giovane promessa italiana. Immensa la soddisfazione per i suoi genitori e per tutti i brindisini.