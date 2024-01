E’ fatta! Happycasa torna a vincere. E lo fa con una grande come Brescia!

HAPPYCASA BRINDISI – BRESCIA = 88 – 79

Davide contro Golia questa sera al Palapentasuglia per la gara della Happy Casa Brindisi, ultima in classifica, opposta alla capolista Brescia. Ma sul parquet la differenza non si e’ vista. Anzi era Brindisi che sembrava la capolista. Ha vinto infatti la Happy Casa di patron Marino per 88 a 79, gettandosi alle spalle, si spera, il 2023.

Brindisi in campo con Morris, Sneed, Bayheh, Senglin e Laszewski. Il neo acquisto Bartley parte dalla panchina. Risponde la capolista con Christon, Bilan, Della Valle, Petruccelli e Adele. Nei primi minuti del primo quarto c’è’ lo sciopero del tifo della curva per protestare contro la stagione poco felice. Si parte con buone percentuali al tiro e con tanto equilibrio. Nel Brescia e’ Bilan che e’ il più preciso. Primo break 9 a 4 a favore degli ospiti. Rientra il pubblico della curva giusto in tempo per apprezzare la tripla di Morris. Entra Johnson e Sneed piazza la tripla del -2. Parità’ sul 17 pari. Ora l’inerzia e’ per i padroni di casa. Primo vantaggio per Brindisi con Johnson. Al primo intervallo, Brescia avanti per 21 a 19. Nel secondo quarto entra Bartley e per lui arrivano i primi applausi. 5 a 0 per la Happy Casa in avvio del secondo periodo e Brindisi ripassa in vantaggio. Ma lo stesso 5 a 0 lo piazza Brescia per l’ennesimo pareggio. Gara sempre in equilibrio con Brindisi che comunque tiene il passo della capolista. All’intervallo lungo Brindisi avanti per 41 a 40, con l’ultima tripla di Morris. Anche nel terzo periodo la Happy Casa gioca in modo perfetto, mettendo sotto Brescia che da parte sua non e’ nella serata migliore nel tiro da tre punti. Sottotono Petruccelli. Dall’altra parte Sneed si carica sulle spalle la squadra. Sul finire del tempino e’ proprio Bartley che segna il canestro del vantaggio per 67 a 63. Si va così all’ultimo intervallo. E Bartley segna anche il primo canestro dell’ ultimo quarto per il maggior vantaggio dei biancazzurri sul 69 a 63. Il pubblico e’ in visibilio sulla tripla di Risma del più 10. Ma ancor di più sull’altra tripla di Bartley che prende per mano la sua squadra. Brescia rosicchia qualche punto, ma Brindisi resiste e mantiene il vantaggio di 4 punti a tre minuti dal termine. Tensione in campo e tanta passione sulle tribune. Il pubblico ha spinto fino all’inverosimile Bartley e soci. Bartley mette a segno il canestro della vittoria a 1 min e 9 sec. Era il giocatore che serviva, con punti nelle mani. Vince Brindisi per 88 a 79. Miglior realizzatore Snee con 28 punti. Bartley 17. Per Brescia Bilan con 20 punti.

E così, dopo Bologna a cadere al Palapentassuglia è un’altra capolista. Ora sperare nella salvezza non e’ più una utopia. Il girone di ritorno sarà un’ altra musica.

(foto Vincenzo Tasco)