È FESTA PER GLI AVVOCATI PER LE TOGHE D’ORO E LE TOGHE D’ONORE

Vi era davvero il gotha dell’Avvocatura di Brindisi e provincia nella sala della Colonna Romana di Palazzo Gianafei Nervegna nella serata di venerdì 8 . Evento organizzato dall’Ordine degli avvocati di Brindisi per conferire le Toghe d’oro ai professionisti che da 50 anni calcano il palcoscenico del tribunale cittadino e non solo e premiare con la Toga d’onore le giovani leve che si sono affacciate in questo affascinante ed impegnativo dimostrando una grande propensione e manifestando un particolare talento. Da sottolineare la presenza del Presidente Nazionale OCF Avvocato Sergio Paparo e del Presidente della Camera Civile di Brindisi Avv. Rocco Suma. Trattandosi di un evento dell’ordine degli avvocati di Brindisi non poteva ovviamente mancare il Presidente di detto organo, l’avvocato Claudio Consales ed il presidente del Tribunale di Brindisi. Graditissime le presenze del Dr. Antonio Negro Procuratore della Repubblica e del Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi che ha sottolineato con orgoglio il percorso di crescita delle giovani leve locali in ambito forense. A tale proposito citiamo l’avvocato Laura Calvaruso premiata come più suffragata nell’esame di ammissione del 2018 e la Brindisina Avvocato Giorgia Quarta accreditata del punteggio massimo per l’anno 2020. A completezza di informazione citiamo il premio Colucci assegnato all’avvocato Giovanni Zaccaria quale maggior suffragato per Diritto Civile.