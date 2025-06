È già clima Adriatic Cup

Sono iniziati gli eventi collaterali all’Adriatic Cup di Motonautica, in svolgimento tra sabato e domenica nelle acque del porto interno di Brindisi. Nel pomeriggio di oggi, mentre i meccanici prenotavano i bolidi del mare nei box nei pressi del lungomare, si e’ svolta una dimostrazione di gare di scherma con i migliori atleti brindisini di Alessandro Rubino. Grande partecipazione e grande attesa per le gare di motonautica. I favoriti sono i piloti degli Emirato Arabi, ma Brindisi tiferà’ per il team Montecarlo gemellato con Brindisi.