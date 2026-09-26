E’ giunto in edicola “Memorie mesagnesi”

Si apre con una riflessione sulla tutela dei beni culturali a Mesagne i, numero appena giunto in edicola di “Memorie Mesagnesi”. L’occasione è offerta dalla notizia che darebbe a rischio la possibilità di accedere a fondi cospicui per intervenire sul castello normanno svevo, che quest’anno, in estate, appunto per la necessità di interventi, ha potuto ospitare solo mostre d’arte, limitate nel loro svolgersi e nel loro percorso espositivo e fra questa ha brillato quella retrospettiva di Gennaro Orazio, sulla quale il numero pure si sofferma.

Sono pagine particolarmente intense, quelle che il lettore avrà tra le mani. Dopo l’editoriale, infatti, Tranquillino Cavallo ricostruisce da antiche carte un caso di “Giustizia ritardata”, raccontando come il re di Napoli riaprì la causa dei Carmelitani di Mesagne contro il notaio Calabrese, vertente sulle spese di lite. Su un padre dell’archeologia della caratura di Lorenzo Quilici recentemente scomparso e sul suo impegno in favore della valorizzazione della via Appia Regina Viarum scrive Angelo Sconosciuto. “Le epigrafi di Palazzo Guarini: tracce di cultura e devozione nella Mesagne antica” è il tema che tratta Angelo Iaia, mentre Giuseppe Radaelli avanza “Ipotesi sul monumentale stemma del palazzo di via Eugenio Santacesaria”. Le vicende ottocentesche riguardanti la viabilità extraurbana della cittadina messapica sono affrontate da Mario Vinci che scrive su “La strada Mesagne-Tuturano: una lunga contesa per la via di comunicazione”. Chiuse il numero la cronaca culturale riguardante la mostra retrospettiva, della quale si è detto in apertura: “Il Sud nel ‘segno della luce’ nelle opere di Gennaro Orazio” è il titolo di questo servizio. Sarà viatico allo studio sistematico di questo artista grottagliese, che ha lasciato un segno profondo nell’arte contemporanea, tra pittura e scultura.