E’ iniziata l’undicesima edizione del Torneo internazionale di basket under 13 “Brindisi porta del Salento”

E’ iniziato lunedì l’undicesima edizione del Torneo Internazionale di basket Under 13 Brindisi Porta del Salento, organizzato dall’ASD Robur Brindisi con il patrocinio della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica e delle Amministrazioni Comunali di Brindisi, Fasano, Mesagne e Torre Santa Susanna.

Oltre 180 ragazzi provenienti da tutta la regione, dalla Toscana e dall’Algeria hanno invaso le piazze, ravvivando le serate dei comuni ospitanti e attirando l’attenzione di grandi e piccini e dei turisti.

Grande equilibrio tra le squadre, ma soprattutto, si sono visti giovani dalle grandi potenzialità che potrebbero far parlare di sé nei prossimi anni. E’ presto ipotizzare quali saranno le finaliste: in queste ore la macchina organizzativa dell’ASD Robur è al lavoro per allestire il campo di gioco in Piazza Santa Teresa (non senza qualche problema). I trasferimenti dai campi sono garantiti dall’azienda brindisina RialBus, mentre il trasporto del campo di gioco che sarà allestito in piazza è a cura dell’impresa Bis di Lino Giurgola.

Nella serata finale di venerdì, alla presenza delle massime autorità amministrative, politiche e sportive, al termine della finale si terrà la premiazione non soltanto delle squadre partecipanti, ma, come di consueto, di personaggi che si sono maggiormente distinti nell’ultimo anno. Ma anche un’occasione per ricordare e rendere omaggio a chi ha dedicato una vita al basket brindisino e ci ha lasciato: sono previsti premi in ricordo di Peppino Todisco, Roberto Buscicchio, Rodolfo Trabacca, Luigi Mellone, Elio Pentassuglia, Gino Maiorano, Claudio Malagoli (miglior realizzatore). In collaborazione con la Mens Sana Mesagne, verrà assegnato un premio in ricordo di Angelo Greco, a una persona (tra tecnici, dirigenti e operatori del mondo sportivo) che si è saputa distinguere per costanza e dedizione a favore degli altri. Tra gli ospiti Matteo Spagnolo, playmaker dell’Alba Berlino, mentre tra i premiati il Prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale e il sindacalista Roberto “Bobo” Aprile.