È iniziato il 10° Seminario Nazionale di Pastorale Sociale e del Lavoro

“Ogni Comunità, casa della Pace-(LeoneXIV). Educare alla Pace e alla Nonviolenza”, è iniziato a Brindisi il 10° Seminario Nazionale di Pastorale Sociale e del Lavoro

Presso l’Autorità Portuale di Brindisi, si è tenuto il primo incontro del “10° Seminario Nazionale di Pastorale Sociale e del Lavoro”, organizzato dall’Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro della CEI (Conferenza Episcopale Italiana), con il patrocinio del Comune di Brindisi, la Fondazione Nuovo Teatro Verdi e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. Un seminario importante, durante il quale sono stati affrontati temi come l’educazione alla pace e alla nonviolenza, che ha offerto l’opportunità di riflettere sul ruolo della comunità cristiana nella promozione della pace e della giustizia. Il seminario è rivolto ai delegati di Pastorale Sociale e del Lavoro (PSL), provenienti dalle diverse diocesi italiane. Un’occasione unica per riflettere sulla “pace disarmata e disarmante” che Papa Leone XIV pone al centro del suo pontificato, che nasce dal rifiuto della violenza come via di salvezza. Disarmante perché ha la capacità di smascherare l’inganno del potere fondato sulla paura. Una pace incondizionata, che provenga dal cuore e arrivi alle famiglie e ai popoli. Una pace da costruire attraverso la diplomazia e la mediazione e non facendo ricorso alle armi. La prima di quattro giornate intense, un’opportunità unica di confronto e condivisione di esperienze, prospettive e impegni concreti per costruire insieme una società più giusta e solidale. Anna Consales