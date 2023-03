È LA FINE PER IL CENTRO SINISTRA UNITO. ECCO COM’È ANDATA SECONDO IL PD…

Dopo 7 ore di discussione i Verdi, sinistra italiana e Brindisi Bene Comune assieme a Rossi si sono irrigiditi e hanno richiesto al tavolo di candidare Riccardo Rossi. Il PD assieme al M5S, Popolari, Impegno per Brindisi, CON, Ora tocca a Noi, Partito Socialista, hanno proposto al tavolo di scegliere tra i due più suffragati nel sondaggio ovvero tra Salvatore Giuliano e Roberto Fusco. Abbiamo subìto uno stop su tutte le nostre proposte.

Noi abbiamo provato a tenere unita tutta la coalizione per rilanciare ciò che di buono è stato fatto dall’amministrazione uscente, ma siamo consapevoli che bisogna andare oltre sul piano dei contenuti programmatici e dell’ampliamento della coalizione. Quindi siamo dispiaciuti dell’arroccamento di Rossi e gli abbiamo chiesto di fare un passo di lato auspicando l’unità purtroppo non c’è stata disponibilità e siamo rammaricati.