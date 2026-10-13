È legge il Distretto di accelerazione Brindisi-Taranto. D’Attis (Fi): “Una prospettiva concreta per il futuro economico delle due città”

Nota del segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Un’ottima notizia per Brindisi e Taranto: il Governo ha appena approvato il decreto con cui si istituisce il Distretto di accelerazione industriale. Semplificazione delle procedure, sostegno agli investimenti e sviluppo di tecnologie a zero emissioni: sono tutte misure varate oggi che possono contribuire a costruire nuove opportunità di crescita economica e occupazionale. Dopo la Zes e gli interventi scaturiti dalle norme di cui sono stato promotore insieme al collega Battilocchio e ad altri colleghi pugliesi, c’è una nuova e rilevante novità: da oggi Brindisi e Taranto diventano distretto industriale nazionale ed europeo per la nuova industria. Grazie al Governo per aver istituito ulteriori strumenti concreti per accompagnare questa transizione e per disegnare scenari diversi, in grado di suscitare prudente ottimismo. Il dato è che si sta lavorando con la massima determinazione per il futuro di due città, Brindisi e Taranto, che hanno dato tantissimo alla Puglia e a tutto il Paese. Il tutto senza cancellare la parola “industria” dal loro vocabolario, ma rilanciandola con le nuove tecnologie”.