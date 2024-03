E’ mistero sulla postazione del 118 del rione Casale. Ieri nuovanente chiusa.

E’ proprio il caso di dire che non c’è pace per la poistazione del 118 del rione Casale. Negli anni scorsi, come è noto, è rimasta chiusa per mesi in quanto si rese necessario un trasferimento dalla vecchia sede (un locale della delegazione comunale non più disponibile) a quella nuova, all’interno di un edificio scolastico, in via Primo Longobardo. Ieri sera più di qualche cittadino che risiede in quella zona ha visto gli operatori del 118 andar via con dei borsoni. Dopo di che il cancello della sede del 118 stato chiuso ed è andata via anche l’autombulanza.

Ovviamente ci si augura che sia una soluzione momentanea, anche in considerazione dell’importanza che ha la presenza di un presidio sanitario come il 118 in una zona ad alta densità abitativa, tra Casale, Materdomini e il Paradiso.