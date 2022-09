È MORTA LA REGINA DI TUTTI…

Alle 19.39, nel Castello di Balmoral, è morta la Regina Elisabetta II, madre, moglie, nonna, ma, soprattutto, la Regina di tutti. Un’icona planetaria, una donna che è stata 70 anni sul trono. Ammirata per il suo autocontrollo, non ha mai potuto esprimere le sue emozioni, riuscendo sempre a censurarle. Ha attraversato periodi di crisi, la più profonda è stata la morte di Diana. Avere chinato il capo al passaggio del carro funebre, è stato un volere riconoscere un errore. Ha dovuto fare, spesso, i conti con gli scandali della famiglia reale. La Regina ha attraversato quasi un secolo ed è sempre stata il simbolo dell’Inghilterra. Ha attraversato la storia, non c’è stato un altro leader che abbia governato un paese per 70 anni, tra guerre mondiali e tanti altri avvenimenti importanti. Nel 1947 sposa il Principe Filippo a cui resterà fedele per tutta la vita. Il 2 giugno 1953 Elisabetta viene incoronata Regina e la cerimonia viene seguita da tutto il mondo. Solo pochi giorni fa l’abbiamo vista incontrare il nuovo primo ministro, ma, le mani scure evidenziate dalle televisioni di tutto il mondo avevano preoccupato ed oggi si è spenta una grande donna. Elisabetta II ha portato avanti con continuità ed enorme impegno il mestiere di Regina. Carlo d’Inghilterra sarà re con il nome di Carlo III. Elisabetta II è morta, niente sarà più come prima. Anna Consales