E’ MORTO L’IMPRENDITORE LUIGI GRASSI

Grande commozione per la scomparsa di Luigi Grassi, Gigi, che lo scorso nove gennaio aveva compiuto 100 anni. In tanti avevano voluto abbracciarlo per festeggiare insieme il traguardo raggiunto. Una vita dedicata al cinema e al teatro, tanta la sua passione per la cultura. Una vita per il cinema e tanti sono stati gli incontri con i personaggi famosi dello spettacolo.

Sicuramente una risorsa irrinunciabile per la nostra città, e non solo, un’eredità importante che il figlio, Carmelo Grassi porta avanti in modo assolutamente appassionato, continuando la prestigiosa attività di questa importante famiglia che ha dato tanto allo spettacolo, come direttore artistico della Fondazione del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi. Una famiglia, una tradizione culturale e un amore appassionato per lo spettacolo. La redazione di brindisitime è vicina a Carmelo Grassi e a tutta la famiglia.