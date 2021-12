E’ MORTO MAURIZIO MARTINA

Maurizio Martina non ce l’ha fatta ed ha dovuto arrendersi ad un male incurabile. Aveva 62 anni ed in città era un personaggio molto conosciouto per i suoi trascorsi sportivi, visto che è stato più volte campione europeo di arti marziali. Al suo attivo anche alcune produzioni cinematografiche dove ha svolto anche il ruolo di attore.

La sua immagine venne offuscata negli anni novanta a causa di una inchiesta giudiziaria per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Reato che gli è costato una pesante condanna e 14 anni di reclusione, alcuni dei quali trascorsi in regime di isolamernto. Martina, però, si è sempre professato totalmente estraneo alla vicenda e vittima di un raggiro posto in essere con la complicità di uomini dello Stato.

E’ morto lontano più di mille chilometri dalla sua Brindisi, visto che dopo il periodo di detenzione aveva fissato la sua dimora a Torino. I suoi familiari hanno pubblicato sui social dei toccanti messaggi di saluto che hanno fatto registrare centinaia di messaggi di cordoglio.