E’ morto Potì, decano dei giornalisti di Brindisi

Brindisi ha perso il suo decano del giornalismo. All’età di 95 anni è venuto a mancare Ettore Giorgio Potì, primo giornalista professionista della provincia di Brindisi. Nel corso della sua lunga e autorevole carriera ha collaborato con la redazione pugliese della Rai, così come è stato per decenni capo della redazione di Brindisi della Gazzetta del Mezzogiorno.

Ma nella sua vita si è fatto apprezzare, soprattutto nel momento in cui ha messo fine alla sua carriera professionale, anche come poeta e scrittore, così come autore di dipinti di pregevole valore.

Ettore Giorgio Potì lascia la signora Anna ed i figli Alessandra e Pierluigi, anche lui collega giornalista. La redazione di Brindisitime si unisce al cordoglio dei parenti e degli amici più stretti.