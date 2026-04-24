E’ nata a Mesagne “Agriwell Comunità Energetica Rinnovabile”

È stata costituita oggi 23 aprile, presso lo studio del notaio Augusta Massari in Mesagne, “Agriwell Comunità Energetica Rinnovabile”. Soci fondatori dell’impresa, nata nell’ambito del progetto nazionale “Social Energy Revolution Community” promosso dal Gruppo Cooperativo CGM e cofinanziato da Fondazione Con il Sud, sono tre importanti realtà cooperative del territorio: Cantina San Donaci cooperativa agricola, Eridano ed Osiride cooperative sociali. Obiettivo dell’iniziativa è quello di utilizzare lo strumento della CER e dei vantaggi che offre in termini di abbattimento dei costi, impatto ambientale ed innovazione, per costruire una rete comunità più forte e solidale e renderla fattore di sviluppo locale per promuovere un welfare territoriale sostenibile, efficace e generativo. Per questo alla base di Agriwell c’è un innovativo progetto di filiera che mette al centro il Terzo Settore per valorizzarne la capacità e l’esperienza nell’operare sul territorio, con e per le persone, per aggregare e mantenere nel tempo una comunità attorno ad un progetto energetico.Così concepita la CER offrirà opportunità e vantaggi anche per le istituzioni locali e per le imprese impegnate per uno sviluppo davvero sostenibile. La CER è, in ogni caso, aperta all’intera comunità e pertanto vi potranno aderire singoli cittadini, imprese ed enti locali per produrre, consumare e scambiare energia rinnovabile, riducendo le bollette e ottenendo, oltre che benefici economici, un importante innalzamento del livello di benessere collettivo.