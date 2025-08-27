E’ nata l’Associazione Sportiva “Circolo Tennistavolo Brindisi” che si pone come finalità la promozione, lo sviluppo e la crescita del tennistavolo con corsi specifici per ragazzi ed adulti e tante iniziative legate al mondo del pongismo.

Il Circolo Tennistavolo Brindisi nasce a seguito della chiusura dell’unica società di ping pong presente in città e che si è distinta per diversi decenni in questa disciplina sportiva.

Presidente è Doriano Orfano, tecnico federale di comprovata esperienza, Myriam Quarta con un trascorso di giocatrice di serie A ed Aldo Giove, nome importante nel mondo del tennistavolo locale.

La società ha nel proprio organigramma diverse figure tecniche e dirigenziali che aiuteranno la stessa a crescere ed a gestire al meglio l’intera struttura.

“ Abbiamo creato questa nuova società – dichiara il presidente Orfano – per dare seguito ai progetti già avviati dalla passata gestione con corsi specifici rivolti ai ragazzini ma anche per dare la possibilità ad adulti sia maschi che femmine di venire a giocare e divertirsi con noi. Inoltre continueremo a partecipare ai tornei regionali ed ai campionati di serie D e C con gli atleti che già hanno confermato la loro presenza e con tutti quelli che vorranno cimentarsi in questa bella ed accattivante disciplina. L’obiettivo è riuscire a creare una squadra con il vivaio brindisino. Il tennistavolo è uno sport aggregante, divertente e che appassiona grandi e piccoli e dalla prossima settimana apriremo nuovamente i battenti per l’avvio del nuovo anno sportivo”.

Per chi fosse interessato ad iscriversi può contattare il numero telefonico 3483733201 oppure può recarsi direttamente nella palestra di via Fulvia 55 a partire da martedì 2 settembre alle ore 18.00. Per tutti i nuovi iscritti lezioni OMAGGIO e la quota di iscrizione GRATIS sino al 30 settembre.