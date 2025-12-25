È Natale! Che sia per tutti un periodo speciale!



“Il Natale muove una bacchetta magica sul mondo ed ecco, tutto è più dolce e più bello-Norman Vincent Peale”. È arrivato il giorno più atteso dell’anno e, dopo tanti preparativi, le famiglie, finalmente, possono ritrovarsi e festeggiare la nascita di Gesù Cristo, il figlio di Dio che si è fatto uomo per noi. Il Natale è una delle feste più importanti del calendario cristiano e viene celebrata in molti paesi del mondo. Le città addobbate a festa con luci colorate hanno creato un’atmosfera coinvolgente e magica che ha reso l’attesa più entusiasmante. Tante le manifestazioni organizzate che hanno visto le famiglie partecipare con i bambini, ed è stato bello percepire la loro emozione. Nelle case sono stati allestiti presepi e alberi e tutto ha contribuito a creare magia. Giorni intensi tra visite ai parenti, agli amici più cari e, poi, finalmente, è arrivato il 25 dicembre! Un giorno di festa da trascorrere in allegria con gli affetti più cari, senza dimenticare, però, chi è meno fortunato, chi è solo e, soprattutto, senza dimenticare le gravi problematiche che affliggono il mondo intero. Sono tante le guerre che, purtroppo, non trovano ancora una possibile e sperata soluzione. Che la voglia di pace possa accompagnare tutti in questi giorni di festa e che la speranza che le cose possano migliorare non ci abbandoni mai. “Possiamo e dobbiamo fare ognuno la propria parte per respingere l’odio e praticare la pace-Papa Leone XIV”. Buon Natale! Anna Consales