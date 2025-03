E’ nato il “Polo Nautico Brundisium”: “Siamo pronti ad inviare una manifestazione di interesse per un investimento nel porto di Brindisi”

Così come anticipato nei mesi scorsi, realtà consolidate ed affermate a livello internazionale sono pronte ad investire a Brindisi per localizzare un importante investimento nel settore della nautica da diporto.

Nei giorni scorsi, presso lo studio del Notaio Roberto Braccio di Brindisi, é stata costituita la società “Polo Nautico Brundisium srl”. Ne fanno parte “Promo 90 e Associati srl” di Milano, “Fiart. Cantieri Italiani spa” di Napoli, “Corset & Co. Srl” di Bertino (FC) e “Sea Event srl” di Brindisi.

La società presenterà nei prossimi giorni il Piano industriale (già illustrato a Brindisi nel corso di una conferenza stampa e oggetto di un apposito tavolo tecnico) al Ministero delle Imprese e del Made in Italy nell’ambito della consultazione pubblica finalizzata alla reindustrializzazione dell’area di Brindisi e oggetto di un apposito Accordo di programma.

“A Brindisi – afferma Paolo Francia della società ‘Polo Nautico Brundisium srl’ – abbiamo riscontrato le condizioni ideali per realizzare un investimento nautico in ambito portuale per circa 50 milioni di euro e con un notevole ritorno in termini occupazionali. Lo strumento dell’accordo di programma e l’annunciata nomina di un commissario straordinario rappresentano una garanzia sulla tempistica dell’iter autorizzativo. Un fattore non di poco conto in un settore come quello nautico in cui ci sono forti sollecitazioni rivenienti dal mercato nazionale e da quello internazionale. Risulta altrettanto importante, inoltre, poter disporre di personale già formato grazie alla presenza di un apposito Istituto tecnico Superiore che già fornisce manodopera qualificata ai più importanti cantieri navali italiani”.

“Essere riusciti ad attrarre realtà così importanti del settore nautico – afferma l’amministratore delegato di ‘Polo Nautico Brundisum srl’ Giuseppe Meo – è un elemento di fondamentale importanza che conferma l’interesse verso Brindisi della Nautica italiana, peraltro già riscontrabile nel Salone Nautico di Puglia. Nelle prossime settimane forniremo ulteriori elementi sull’investimento che abbiamo in animo di realizzare”.

Nella foto da sinistra Paolo Francia, Giuseppe Meo ed il Notaio Roberto Braccio